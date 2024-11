Pocognoli (all. Saint-Giloise): “Non ci interessa la situazione della Roma, rimane una squadra di valore”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Union Saint-Gilloise, Sebastien Pocognoli, ha così parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma: “È una partita speciale per le mie origini, contro un club che ho sempre apprezzato sin da piccolo. Una volta iniziato il match, il contesto sarà diverso. Sarà fondamentale essere al massimo delle nostre capacità. I miei nonni materni e paterni erano italiani e la Roma è una squadra che ho sempre apprezzato in Italia”.

“Affrontiamo un grande nome in Europa, con la stessa preparazione e concentrazione di sempre. La situazione attuale della Roma non ci interessa, indipendentemente dalle loro condizioni, la Roma resta una squadra di grande valore. È una partita importante in casa, dobbiamo fare punti per mantenere le nostre ambizioni nella competizione”.

Foto: Instagram Pocognoli