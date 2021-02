Italiano: “Ottima reazione, con più concretezza avremmo potuto anche vincerla. Ancora non siamo salvi”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio in rimonta ottenuto contro il Parma: “Siamo partiti come abbiamo finito il secondo tempo di Firenze. Sotto di due gol o si tira fuori qualcosa di diverso o si perde la partita. Siamo riusciti a pareggiarla e con un pizzico di concretezza in più avremmo potuto fare il 3-2. Apprezzo la reazione, complimenti ai miei ragazzi”.

Sull’interesse del Napoli: “Non so che dire. Sono chiacchiere, attestati di stima che fanno piacere. In questo momento interessa solo concludere bene il campionato, ne va della carriera di tutti. Dalla mia a quella dei calciatori”.

Se si senta tranquillo vista la posizione in classifica: “In carriera sono retrocesso due volte a 39 punti. La prima volta mi davano tutti per salvo e in vacanza, poi finì malissimo. Sono l’ultimo che può dire che la squadra sia già al sicuro”.

La differenza tra le sfide con le big e le piccole: “Con il Milan siamo partiti aggressivi ed è andata bene. Con le big ci sentiamo in dovere di dare qualcosa di più”.

Foto: sito Spezia