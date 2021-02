Parma, incubo vittoria: va avanti per 2-0, poi doppio Gyasi per lo Spezia

Ancora una beffa per il Parma, e ancora un pareggio per 2-2 subito in rimonta. Come nella scorsa partita contro l’Udinese, il Parma chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 grazie alle splendide reti di Karamoh al 17′ ( a giro dal limite dell’area) ed Hernani al 25′ (di tacco). Non basta ai ducali, perché nel secondo tempo lo Spezia scende in campo con una verve diversa, e riapre la partita. Ci pensa la doppietta di Gyasi che riapre le marcature al 52′ su assist di Bastoni, e la pareggia al 72′. Lo Spezia prova anche a vincerla, ma anche il Parma va vicino alla rete del nuovo vantaggio, infrangendosi più volte su Provedel. Incubo vittoria adesso per il Parma, che inizia a vedere sempre più difficile una rimonta salvezza.

Foto: Sito Spezia