Italiano nuovo allenatore dello Spezia: era tutto chiaro da domenica

Domenica scorsa vi avevamo anticipato la svolta Italiano per la panchina dello Spezia. Una scelta fatta e condivisa dal principale artefice del ritorno del Trapani in serie B, al punto che lo stesso allenatore aveva già comunicato al club che avrebbe accettato la proposta dello Spezia. Tre giorni dopo sono caduti tutti i veli: ufficialità arrivata, contratto biennale, una meritata esperienza in B per Italiano.