Andiamo di corsa per completare il quadro delle panchine di Serie B. Riepilogando: Pippo Inzaghi al Benevento, Nesta al Frosinone e – novità di giornata – Vincenzo Italiano per lo Spezia. Ormai non ci sono più dubbi, dopo la promozione con il Trapani, il tecnico lasse ’77 lascerà la Sicilia e si trasferirà in Liguria per un salto di categoria che aveva meritatamente conquistato sul campo.