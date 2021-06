Italiano ha una sola strada. Ora tocca alla Fiorentina

Vincenzo Italiano ha una sola strada: la Fiorentina. E il muro contro muro di ieri, che vi abbiamo raccontato nei dettagli, è una complicazione per l’allenatore che pensava di essere già libero dietro il pagamento della penale di circa un milione. La Fiorentina ora ha probabilmente il dovere di uscire da questo equivoco, versando quanto serve visto che era stato il club viola ad andare su Italiano conoscendo le modalità. Anche perché, come già spiegato, per lo stesso Italiano sarebbe davvero complicato ripartire dallo Spezia. Ecco perché siamo ancora in attesa di una svolta, partendo dal presupposto che – almeno fino a queste ore – la proprietà dello Spezia non vuole discutere di eventuali contropartite tecniche. Quindi, solo il pagamento della penale…

Foto: Twitter Spezia