Italiano e la Fiorentina: già domani è un giorno chiave

E’ andata com’era facilmente intuibile sabato: sta per terminare un weekend di riflessione sulla strada che dovrebbe portare Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Una riflessione voluta dalla stesso allenatore, sempre più convinto di accettare la proposta di Commisso dopo il testacoda dell’operazione Gattuso.

Italiano ritiene di non fare alcun tipo di torto rispetto ai giorni (recenti) della conferma e dell’adeguamento del contratto. Spezia e Fiorentina cercheranno un punto d’incontro, non semplice perché la proprietà americana del club ligure non ha intenzione di accettare compromessi legati a qualche contropartita. E se non cambierà idea, alla Fiorentina – con l’avallo di Italiano – non resterà che pagare la penale di circa un milione. Dalle prossime ore entreremo nel vivo.

Foto: Sito Spezia