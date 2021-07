Italia-Spagna: la gara più disputata della storia degli Europei

Ieri vi avevamo parlato dei precedenti tra Italia e Spagna, che sono 37, con un bilancio di assoluta parità (qui per leggere).

Approfondiamo ora la gara in ambito della competizione degli Europei.

Italia-Spagna saranno per la settima volta di fronte in una fase finale degli Europei. Si tratta della gara più disputata nella storia di questa competizione.

La Roja ha un bilancio positivo nei 7 precedenti, ma nell’ultima edizione, del 2016, l’Italia di Conte eliminò gli iberici agli ottavi di finale con un 2-0. A segno Chiellini e Pellè.

C’è anche una finale, quella del 2012, finita 4-0 per le furie rosse contro gli Azzurri di Prandelli, e l’1-1 sempre del 2012, nella prima gara del girone. Anche nel 2008 fu sfida tra Italia e Spagna ai quarti di finale: l’Italia campione del Mondo in carica affrontava una Nazionale pronta a scrivere i record. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e dei supplementari, i rigori lanciarono la compagine di Aragones che andò a vincere il primo titolo di una lunga serie di successi. Fatale il rigore di Di Natale per l’Italia.

Il primo incontro risale al 1968, in Spagna, dove vinsero gli iberici che poi trionfarono in quella edizione e poi nel 1988, quando nella fase a gironi l’Italia vinse 1-0 con un gol di Vialli.

