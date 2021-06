Italia show, doppio Locatelli e Immobile. Siamo agli ottavi ma non ancora primi

E’ un’Italia da applausi, una delle più belle viste in una fase finale di una competizione. Gli Azzurri hanno dominato in lungo e in largo contro la Svizzera, non l’ultima arrivata (13a nel ranking Fifa).

Un 3-0 che sta persino stretto agli Azzurri, dominanti, a volte con imbarazzante superiorità. Un 3-0 che però qualifica l’Italia agli ottavi di finale di Euro 2020. La vittoria del Galles ancora non permette di essere primi, i britannici sono a 4 punti e domenica ci sarà lo scontro diretto, ma questa Italia lancia chiari messaggi alle grandi rivali favorite.

Protagonista assoluto Manuel Locatelli, alla prima doppietta in Nazionale, primi gol ad una fase finale di una competizione. Il vantaggio è arrivato al termine di una grande azione con il compagno di squadra al Sassuolo, Berardi, al 26′.

Il raddoppio al 52′ dello stesso Locatelli, con un sinistro da fuori area.

Il tris, di bomber Immobile bravo a insaccare all’89’. Un’Italia che diverte, che vince e che fa sognare.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020