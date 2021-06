Italia, gol gioiello sull’asse Berardi-Locatelli: 1-0 sulla Svizzera all’intervallo

Una grande, grandissima Italia è meritatamente in vantaggio sulla Svizzera dopo i primi 45 minuti. Anzi, l’1-0 sta stretto agli Azzurri.

Italia subito padrona della partita. Al 19′ Giorgio Chiellini aveva sbloccato la gara su azione di calcio d’angolo. Gol però viziato da fallo di mano del bianconero e l’urlo, suo e di tutti gli italiani, è rimasto strozzato in gola. Al 25′ il capitano è stato costretto a uscire per problemi muscolari, al suo posto Acerbi.

Al 26′, l’Italia è passata in vantaggio con un’azione super sull’asse Sassuolo, Locatelli-Berardi, apertura del centrocampista all’esterno che entra in area e serve in mezzo lo stesso Locatelli che insacca l’1-0.

Italia che ha spinto e ha creato più volte i presupposti per il 2-0. Ma al 45′ Azzurri in vantaggio con enorme merito e al momento qualificati agli ottavi di finale.

Foto: Twitter personale