Dalla gioia del gol, poi annullato, alla sostituzione per infortunio. I 5 minuti da incubo di Chiellini

Incredibili emozioni in 6 minuti per il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini. Lo juventino aveva sbloccato la gara contro la Svizzera al 19′, su azione di calcio d’angolo. Gol però viziato da fallo di mano del bianconero e l’urlo, suo e di tutti gli italiani, è rimasto strozzato in gola.

La delusione per la rete annullata è poi stata confermata al 25′ per il cambio. Un problema muscolare, non grave, ma non sottovalutabile, hanno fatto fermare Chiellini. Al suo posto Acerbi.

La Nazionale per fortuna non ha subito il contraccolpo di questa situazione, anzi, ha trovato il gol al 26′ con Locatelli.

Foto: Twitter VivoAzzurro