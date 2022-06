ISCO, UN COLPO REAL

Nove stagioni, trecentoquarantotto presenze, cinquantuno gol, innumerevoli assist, inquantificabili giocate di qualità. Isco ha certamente divertito il Real Madrid e con il Real Madrid, nonostante una chiusura di esperienza sottotono e non all’altezza del talento cristallino del “Magia”, con appena dodici presenze raccolte nell’ultima annata. Lo scorso 20 maggio ne abbiamo tessuto le lodi, sottolineandone una qualità ora eccessivamente sottovalutata dal tritacarne tempo.

Due giorni fa il duttile trequartista classe ’92 ha dedicato un post di addio ai Blancos, che si appresta a lasciare dopo aver vinto tutto – ultimo trionfo, seppur senza scendere in campo, dunque non potendo ricevere le onorificenze del caso, la quinta Champions League del suo pecorso – sia tra i confini nazionali che in Europa. Da attendere e valutare, dunque, quale sarà la sua un prossima destinazione. In questo discorso si inserisce quanto raccolto ieri da Sportitalia, che ha riferito di un accostamento alla Roma da parte del talento cresciuto nella cantera del Valencia. Il tutto indirizzato da Jorge Mendes, da poco nuovo agente di Isco.

Un colpo che, come abbiamo sotolineato nel titolo, sarebbe certamente Real per provenienza e spessore del calciatore, che a parametro zero rappresenta un’opportunità non trascurabile, sia per la Roma che per la folta concorrenza con la quale i giallorossi devono convivere. Tecnica, intelligenza calcistica, visione, esperienza e mentalità vincente: una mescolanza di peculiarità che farebbero certamente la fortuna di ogni club di qualsivoglia livello. Isco, una succulenta possibilità di mercato.

Foto: sito ufficiale Real madrid