Sportitalia: Isco in scadenza, proposto anche alla Roma

La Roma ha memorizzato la vicenda Mkhitaryan, che abbiamo aggiornato poco fa, ma non si farà trovare in ogni caso impreparata. Secondo raccolto da Gianluigi Longari per Sportitalia il centrocampista spagnolo classe 1992 (30 anni compiuti da poco) e in scadenza con il Real è stato proposto alla Roma. E lo ha fatto Jorge Mendes, da poco il nuovo agente di Isco. Ovviamente c’è concorrenza, ma la Roma va tenuta in considerazione.

Foto: Twitter Real Madrid