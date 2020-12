Inzaghi sul rinnovo: “Ora c’è il Milan, poi ci sarà tempo per parlarne con Lotito”

Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport dopo il successo della Lazio sul Napoli, ecco le sue parole sulla questione rinnovo:

Vi siete parlati con Lotito nei giorni scorsi? Ci sarà una fumata bianca sul rinnovo?

“Ieri mattina abbiamo parlato, abbiamo condiviso tante cose sulla stagione. Dopo il Bruges ha fatto i complimenti a tutti, ieri invece giustamente non era contento perché avevamo qualche punto di ritardo in campionato. Il rinnovo? Ora affrontiamo il Milan, poi ci sarà tempo per parlarne con il presidente”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio