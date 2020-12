Grande Lazio, piccolo Napoli: decidono Immobile e Luis Alberto

Serata da dimenticare per il Napoli di Gattuso all’Olimpico contro una buona Lazio. I biancocelesti hanno controllato la gara e conquistato i tre punti grazie al 2-0 maturato sul campo.

Al 9′ minuto il solito Ciro Immobile apre le marcature superando Ospina con un grande colpo di testa, sfruttando al meglio il pallone offertogli da Marusic. Nel finale di primo tempo Kalidou Koulibaly accusa un fastidio muscolare ed è costretto a uscire a inizio ripresa, al suo posto Manolas.

Al 56′ Luis Alberto raddoppia sfruttando un errore in uscita di Mario Rui, ma la sfortuna per gli azzurri prosegue, si ferma anche Hirving Lozano, che al 74′ lascia il campo per un problema alla caviglia sinistra. Al suo posto dentro Malcuit.

Finisce 2-0 ed è la seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Gattuso, buona prestazione della Lazio che torna a vincere dopo il solo punto conquistato contro Hellas Verona e Benevento, segnali positivi anche dall’ingresso in campo di Muriqi nell’ultima fase del match.

Foto: Twitter ufficiale Lazio