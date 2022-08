Inzaghi su Skriniar: “È concentrato e attento. L’infortunio lo ha rallentato, ora sta crescendo”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Lazio-Inter, Simone Inzaghi ha parlato anche della situazione che coinvolge Milan Skriniar che, fino a qualche settimana fa, sembrava destinato ad approdare al Psg. Poi, la dirigenza nerazzurra l’ha ufficialmente tolto dal mercato. E ora lo slovacco continua a essere a disposizione dell’allenatore dell’Inter che, sul momento che sta vivendo, si è espresso in questo modo: “Lo vedo bene, concentrato, attento, c’è stato qualche problema a inizio preparazione perché veniva da un infortunio con la Nazionale, non aveva mai saltato un allenamento in carriera, questo infortunio lo ha rallentato ma poi si è messo a disposizione, sta crescendo la sua condizione e quella dell’Inter”.

Foto: Twitter Inter