Inzaghi: “Manca qualche punto in classifica ma le prestazioni c’erano sempre state. Luis Alberto è importantissimo per noi”

Simone Inzaghi ha commentato così a Sky Sport l’ottima vittoria dei suoi contro il Napoli:

“Solo le grandi sfide accendono la Lazio? Vedendo le ultime gare può venire questo dubbio, dobbiamo essere realisti, in campionato ci manca qualche punto ma le prestazioni c’erano state anche con Benevento e Verona. Abbiamo sbagliato del tutto solo la gara in casa contro l’Udinese.

L’abbraccio con Luis Alberto? Veniamo da due giorni di analisi, sappiamo di avere delle potenzialità e ne abbiamo parlato col gruppo. C’è un grande rapporto con Luis, ma con tutto il gruppo è così. Lui ha avuto il Covid, combatte con una una pubalgia fastidiosa che non gli permette di allenarsi sempre, cerchiamo di stargli vicino tutti noi dello staff perchè è importantissimo per la Lazio”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio