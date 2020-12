Inzaghi: “La prestazione è stata buona, ma ci siamo fatti due gol da soli”

Simone Inzaghi ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il tonfo casalingo della sua Lazio contro l’Hellas Verona:

“Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma la prestazione c’è stata, abbiamo creato tantissimo. Non ricordo parate di Reina, abbiamo commesso due disattenzioni gravi e ci siamo praticamente fatti da soli i due gol, il calcio è così.

Pochi giorni fa eravamo a gioire per un grande traguardo, ora siamo qui arrabbiati e delusi, volevamo un altro risultato.

Ora c’è poco tempo per recuperare, martedì cercheremo di riconquistare i punti persi”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio