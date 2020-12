Juric sempre più lanciato: l’Hellas sbanca con Tameze, alla Lazio non basta Caicedo

Cade la Lazio alla prima gara in campionato dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, l’Hellas Verona passa all’Olimpico per 2-1.

Buona partenza della Lazio nei primi minuti, ma gli ospiti si dimostrano fin da subito abili a ripartire con i loro uomini più pericolosi, Zaccagni su tutti. Tegola per Inzaghi alla mezz’ora del primo tempo, problema muscolare per Acerbi e per lui è la prima sostituzione della stagione. A pochi attimi dall’intervallo doccia fredda per i biancocelesti, il Verona passa in vantaggio grazie all’autorete di Lazzari, causata da un pericoloso cross di Dimarco.

Nella ripresa la reazione della squadra di Inzaghi non tarda ad arrivare e Caicedo al 56′ pareggia la gara con un gran sinistro, l’assist è proprio di Manuel Lazzari.

Ma al 67′, quando i padroni di casa sembravano tornati in controllo del match, Radu sbaglia un retropassaggio, Tameze ne approfitta e salta Reina per la rete del 2-1. Nel finale i biancocelesti ci provano in tutti i modi ma Silvestri è insuperabile. Vince il Verona e scavalca la Lazio in classifica, la formazione di Juric è sesta con 19 punti. I ragazzi di Inzaghi sono all’ottavo posto a quota 17.

Foto: sito ufficiale Hellas Verona