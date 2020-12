Inzaghi: “E’ stata un’impresa, erano 20 anni che non andavamo agli ottavi. Qualificazione meritata”

Simone Inzaghi ha parlato così dopo l’impresa della sua Lazio, qualificata agli ottavi di Champions League grazie al pari col Club Brugge:

“Probabilmente domani i ragazzi si accorgeranno di quello che hanno fatto. Siamo ritornati in Champions dopo 10-13 anni, 20 anni che non andavamo agli ottavi. Siamo nelle prime sedici di Europa senza avere mai perso. Qualificazione meritata che ci siamo guadagnati sul campo. Stasera abbiamo fatto una grandissima gara, abbiamo fatto dei cambi forzati. Avevo gente a metà tempo sul lettino che non stava benissimo. Gli ho chiesto altri 25 minuti”.

Foto: Twitter Lazio ufficiale