Inzaghi: “Ci manca un difensore sinistro, la dirigenza lo sa”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così parlato alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Genoa: “Senz’altro sappiamo tutti che ricomincia una nuova stagione, avremo un esordio non semplice, su un campo che è sempre stato difficile, anche per noi negli ultimi anni. Affronteremo una squadra che ho visto in salute, con un ottimo allenatore: mi sembra che abbiano anche fatto il record di abbonati, quindi l’ambiente sarà caldo. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi”.

Sull’obiettivo: “Ripetersi non è semplice ma ci proveremo con tutte le nostre forze. L’obiettivo sarà l’impegno e la concentrazione, che dobbiamo migliorare: l’anno scorso siamo stati perfetti, ma tutte le altre sono in miglioramento e dovremo farlo anche noi. Ci sono tante squadre che punteranno a vincere lo scudetto, per quanto mi riguarda vedo un campionato più livellato verso l’alto. Tutte le squadre di vertice si sono rinforzate e le squadre medie le vedo migliorate con ottimi elementi”.

Sul mercato: “In attacco va bene così? Sono state fatte delle valutazioni insieme al club, abbiamo scelto in questo momento di rimanere così, con i cinque attaccanti che abbiamo in questo momento. Sappiamo che il mercato è in evoluzione fino a fine mese, in questo momento ci sentiamo ben coperti: abbiamo un reparto che ci convince, ci manca un difensore sinistro che stiamo cercando di individuare. Il mercato è complicato per tutti”. Come vi abbiamo raccontato, i nerazzurri stanno seguendo Tomas Palacios.

