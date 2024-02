Inzaghi: “Boateng è da ringraziare a vita, la società deciderà per Manolas”

Filippo Inzaghi ha commentato in conferenza stampa il pareggio contro il Torino nella partita delle 12:30, elogiando l’impegno del nuovo arrivato Jerome Boateng: “Il Toro è forte, ma ha fatto così per merito nostro. Siamo stati straordinari. Boateng non giocava da nove mesi, il greco è arrivato l’altro ieri… Boateng lo ringrazierò a vita. Perdendo Gyomber, Fazio e Pirola era difficile venire qui senza subire reti. Ma nella prossima dovremo vincere per forza. Per Manolas decide la società: se l’infortunio di Pasalidis sarà lunga probabilmente avremo esigenza”. Come anticipato, il club granata è in pressing sul difensore greco.

Foto: Instagram Inzaghi