Inzaghi: “Abbiamo comandato per gran parte della gara. Ingenui su due gol della Juve”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko all’Allianz contro la Juventus: “È difficile commentare questo 3-1 per quello che si è visto in campo. Dobbiamo fare di più, quello che facciamo non basta. Commentiamo una sconfitta che fa male, abbiamo preso una traversa clamorosa e poi abbiamo compromesso la partita da soli. Una ripartenza regalata ed un rigore evitabile.

Abbiamo comandato per gran parte della gara. Siamo stati ingenui su due gol della Juve, c’è del rammarico perchè avevamo avuto le occasioni per ottenere un risultato diverso”.

Foto: Twitter Lazio