Intervento riuscito per Lozano: recupero dalle 4 alle 6 settimane

L’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, ha subito un brutto infortunio ad un occhio, nella gara del suo Messico. L’attaccante è stato costretto ad operarsi d’urgenza, come aveva già fatto sapere il Napoli su twitter.

Intervento riuscito e ora i tempi di recupero, come scrive la federazione messicana, sono dalle 4 alle 6 settimane.

Questo il comunicato:

“Dopo lo shock ricevuto durante la partita Messico-Trinidad & Tobago, Hirving Lozano è stato portato in ospedale dove è stato curato e sottoposto a diversi studi medici dopo il forte colpo e l’iperestensione del collo. L’attaccante ha avuto una ricostruzione della ferita al sopracciglio sinistro da un chirurgo plastico, e dopo i favorevoli risultati dell’intervento, il giocatore è già in albergo in convalescenza. Tuttavia, ci sarà una successiva valutazione neurologica. Gli specialisti hanno stimato un tempo di recupero dalle quattro alle sei settimane”.

