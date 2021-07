Paura per Lozano: intervento a un occhio, ora sta meglio

Comincia nel peggior dei modi l’avventura per Hirving Lozano con il suo Messico nella CONCACAF Golden Cup. Nella prima giornata della fase a gironi disputata, durante la sfida contro il Trinidad Tobago, il messicano si è scontrato violentemente contro il portiere avversario in uscita riscontrando una ferita sopra l’occhio sinistro. Portato fuori in barella, è stato trasportato subito all’ospedale dove ha subito un intervento chirurgico. A rassicurare sulle condizioni dell’attaccante, il comunicato del Napoli e il tweet del Messico:

“Hirving Lozano è uscito per infortunio questa notte durante il match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago. Dopo una decina di minuti l’attaccante del Napoli si è scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita. Il Chucky è stato colpito al volto ed ha subìto una ferita sopra l’occhio sinistro.

Lozano è stato immediatamente trasportato all’Ospedale dove ha trascorso la notte in osservazione. Le condizioni del Chucky non destano preoccupazione e nelle prossime ore sarà sottoposto anche a risonanza magnetica. Il medico sociale del Napoli, Dottor Canonico, è in contatto costante con lo staff medico messicano per ricevere aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante azzurro”.

“Ultimi aggiornamenti. Hirving Lozano è stabile, cosciente. Verrà sottoposto agli esami necessari”

