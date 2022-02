Inter, Zhang segue la rifinitura. Vecino in dubbio, possibili novità

Nella giornata di oggi Zhang è stato ad Appiano per seguire la rifinitura dell’Inter, che domani disputerà gli ottavi di finale di Champions League a distanza di dieci anni dall’ultima volta. L’importanza della partita si vede anche da qui e il presidente lo ha capito anticipando dall’ora di cena al primo pomeriggio l’arrivo alla Pinetina. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è fermato a bosdocampo mentre la squadra si apprestava a iniziare l’allenamento dopo il torello. Con lui il vicepresidente Zanetti, il discorso Ausilio e il vice Baccin.

Per quanto riguarda la formazione di domani sono attese novità di un certo tipo. Inzaghi, infatti, rischia di perdere Vecino per un’infiammazione al ginocchio e di avere gli uomini contati a metà campo. Nelle squadre della partitella sia Lautaro che Sanchez avevano la casacca, ma allo stato attuale risulta difficile immaginare che l’ex Lazio possa privarsi di Dzeko. Infine anche De Vrij, vista la rapidità del tridente degli inglesi, rischia il posto: al suo posto potrebbe giocare D’Ambrosio con Skriniar che scalerebbe in mezzo. Regolarmente recuperato Bastoni.

Foto: twitter ufficiale Inter