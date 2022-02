L’Inter vede il Liverpool: Inzaghi recupera Bastoni, ballottaggio in attacco

Sono passati circa dieci anni dall’ultima volta in cui l’Inter ha disputato gli ottavi di finale di Champions League, pur venendo eliminata in quell’occasione da un Marsiglia non irresistibile. Stavolta di fronte ci sarà il Liverpool, una vera e propria corazzata capace anche di conquistare il più ambito trofeo europeo non più tardi di un paio di stagioni fa. Inzaghi non potrà fare affidamento su Barella, squalificato per due turni dopo il battibecco con Militao nella partita della fase a gironi contro il Real, ma può gioire per il recupero di Bastoni. A meno di novità, il difensore scuola Atalanta sarà regolarmente al suo posto nella sfida di mercoledì. Gli unici dubbi per Inzaghi riguardano proprio il sostituto di Barella e il partner di Dzeko: se per il primo posto al momento Vidal sembra in vantaggio sia su Gagliardini che su Vecino, per quel che riguarda l’attaccante c’è Sanchez che scalpita. A quel punto l’esclusione rumorosa sarebbe quella di Lautaro, che nel 2022 ha messo a segno una sola rete, quella su rigore contro la Juve in Supercoppa. D’altro canto Sanchez ha dimostrato in più occasioni di poter fare la differenza se impiegato con continuità e ha la personalità adeguata per disputare al meglio i big match.

Foto: Twitter Bastoni