Inter, la nota su Acerbi dopo l’esclusione dalla Nazionale: “Ci riserviamo quanto prima un confronto per far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto”

Dopo il comunicato della FIGC in merito al caso Juan Jesus-Acerbi e l’abbandono del ritiro della Nazionale da parte di quest’ultimo, è arrivata poco fa anche la nota dell’Inter. Questo quanto si legge sul sito ufficiale nerazzurro: “FC Internazionale Milano prende atto del comunicato divulgato dalla FIGC in relazione ai fatti che hanno riguardato Francesco Acerbi durante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che FIGC e Acerbi abbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti. FC Internazionale Milano si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera.”

Foto: sito Inter