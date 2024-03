Caso Juan Jesus: Acerbi lascia il ritiro della Nazionale, al suo posto Mancini

Dopo il caos mediatico delle ultime ore ed i presunti insulti di matrice razzista nei confronti del difensore del Napoli Juan Jesus, l’interista Francesco Acerbi ha deciso di lasciare il ritiro della Nazionale a Coverciano, e pertanto non prenderà parte alle due amichevoli dell’Italia negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador. Al suo posto è stato convocato il difensore della Roma Gianluca Mancini. Ad annunciarlo la stessa FIGC sul proprio sito ufficiale: “Il calciatore Francesco Acerbi, arrivato questa mattina nel ritiro della Nazionale a Roma, ha spiegato al Ct Luciano Spalletti e ai compagni di squadra, come previsto dalla policy interna del Club Italia, la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata dal calciatore Juan Jesus nel corso della gara Inter-Napoli. Dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva, è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista. Si è comunque convenuto di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per le prossime due amichevoli in programma negli Stati Uniti, per garantire la necessaria serenità alla Nazionale e allo stesso calciatore, che oggi farà ritorno al club di appartenenza. Di conseguenza, è stato convocato il difensore della Roma Gianluca Mancini, che faceva già parte della lista dei pre convocati.”

Foto: sito FIGC