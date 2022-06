Inter, iniziate le visite mediche di Mkhitaryan. Il video

E’ il giorno di Henrikh Mkhitaryan, che si legherà all‘Inter dopo la fine della sua esperienza alla Roma. Vi avevamo annunciato lunedì, come nel giro di 48 ore l’attaccante armeno si sarebbe recato a Milano per svolgere le visite e così è stato. Una trattativa che vi abbiamo annunciato dal 18 maggio, quando abbiamo accostato Henrikh Mkhitaryan all’Inter. Il giocatore ha iniziato la prima parte delle visite mediche alla consueta clinica di Rozzano, poi ci saranno quelle al CONI. La giornata proseguirà nel pomeriggio con l’arrivo in sede per la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale del club.

Foto: Sito Roma