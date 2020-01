Inter, ecco Moses: l’esterno è arrivato in sede, ora la firma sul contratto

Victor Moses all’Inter: tutto confermato. Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17, vi abbiamo svelato il contropiede dell’esterno nigeriano, raccontandovi come l’ormai ex Chelsea fosse atteso a Milano per svolgere oggi le visite mediche (iniziate in mattinata e terminate all’ora di pranzo) per conto del club nerazzurro. Prima l’idoneità sportiva al Coni, poi gli esami all’Humanitas di Rozzano, successivamente il classe ’90 si è diretto ad Appiano Gentile per ulteriori test atletici. Ora l’ultima tappa prima di iniziare la sua avventura a tinte nerazzurre in prestito con diritto di riscatto: pochissimi minuti fa Moses è arrivato nella sede dell’Inter per la firma sul contratto. Ormai manca solo l’annuncio…

Foto: Pulse