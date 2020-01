Victor Moses all’Inter: non ci sono più dubbi. Operazione completata in prestito con diritto di riscatto, il Fenerbahce ha già liberato l’esterno e c’è il via libera del Chelsea. Al punto che l’Inter aspetta Moses già per domani a Milano in modo da programmare le visite. Moses sta preparando il viaggio, se non ci saranno intoppi sarà già domani in Italia.

Foto: Pulse