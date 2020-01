Inter, casting attaccante: le ultime su Bakambu e Rondon

In attesa delle evoluzioni su Olivier Giroud (qui le ultime), l’Inter ha valutato due profili proposti nelle ultimissime ore. Si trai tratta di Cedric Bakambu, classe ’91, attaccante francese naturalizzato congolese, ex Villarreal ma attualmente in forza al Beijing Guoan; e Salomon Rondon, specialista venezuelano classe ’89 del Dalian Yifang. Altri due nomi sul taccuino dell’Inter per un possibile innesto low cost in attacco. I due attaccanti sono stati proposti ai nerazzurri, ma entrambi i profili non convincono. Una curiosità: negli ultimissimi giorni Bakambu è stato a un passo dal Barcellona, ma la trattativa è saltata all’ultimo, come confermato dallo stesso giocatore. Occhio sempre alla situazione di Slimani, algerino trentunenne in prestito al Monaco dal Leicester, da giorni in orbita nerazzurra.