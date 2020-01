Giroud, ore di attesa: l’attaccante salta l’allenamento con il Chelsea

Sono ore di attesa per Oliver Giroud. L’attaccante francese – secondo diverse fonti inglesi – avrebbe saltato l’allenamento mattutino con il Chelsea, un chiaro segnale sulla sua situazione in ottica mercato. Giroud ha voglia di lasciare i Blues, la Lazio – come raccontato – ha il desiderio di chiudere un colpo molto importante da regalare a Simone Inzaghi per legittimare le ambizioni scudetto e per arricchire l’attacco di una pedina prestigiosa. La scelta è stata fatta, Tare è in azione, il Chelsea dovrebbe trovare un sostituto ma il francese ha voglia di andare. Su Giroud c’è anche il Tottenham, mentre l’Inter per il momento è più defilata, considerato che lo stesso francese si aspettava una rapida chiusura con i nerazzurri. Ma nelle ultime ore può succedere di tutto…

Foto: L’Equipe