Bremer, l’Inter trova il Muro che può essere suo

Gleison Bremer è, come vi raccontiamo da mesi, un grande obiettivo dell’Inter, dal momento che il difensore centrale è ritenuto perfetto per un ulteriore salto di qualità. Ricordiamo la sua situazione: ha rinnovato con il Torino fino al 2024 ma con la promessa di andar via per una cifra tra i 25 e i 30 milioni.

L’Inter ha messo gli occhi addosso al fortissimo brasiliano con il desiderio di anticipare la concorrenza presente soprattutto in Premier League. Ma stasera i nerazzurri avranno in Bremer un nemico pericolosissimo in un posticipo fondamentale nella corsa allo scudetto.

Foto: Twitter Torino