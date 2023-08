Emil Audero si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Il portiere è arrivato in questi minuti a Milano dove ben presto inizierà una nuova avventura in nerazzurro. Audero – come vi avevamo raccontato ieri – lascia così la Sampdoria in prestito con diritto di riscatto fissato a 6-7 milioni di euro e firmerà un contratto triennale con i nerazzurri.

Foto: Instagram Sampdoria