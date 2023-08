Il retroscena: Audero, la Lazio ieri sera non c’era. E l’Inter è al traguardo 

Emil Audero viaggia spedito verso l’Inter in prestito con diritto di riscatto a 6-7 milioni e contratto triennale. Siamo in dirittura. Tutto questo malgrado una fonte, la stessa che ora conferma Audero a un passo dai nerazzurri, ieri sera avessero dato Audero in orbita Lazio. E meno di 24 ore dopo all’Inter, questa è giusta perché confermata dall’agente Tinti. Ma per il portiere in uscita dalla Samp non c’era una trattativa, semplicemente perché la Lazio non si è ancora congedata da Maximiano: la richiesta dell’Almeria non ha portato, almeno per ora, ad accordi definitivi.

Foto Twitter Samp