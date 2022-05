Lorenzo Insigne lascerà a fine stagione il Napoli per trasferirsi a Toronto. L’attaccante domenica disputerà l’ultima partita allo stadio Maradona, e in occasione del concerto di Rocco Hunt di ieri sera ha voluto salutare i tifosi partenopei esclamando: “Grazie a tutti, come ben sapete manca poco, ma con il cuore sarò sempre qui con voi. Forza Napoli”

Foto: Twitter Napoli