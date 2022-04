Incubo Mané per il Manchester City: nelle ultime sette stagioni nessuno come lui

Complice il pasticcio creato da Steffen, Sadio Mané ha realizzato il gol del momentaneo 2-0 con il quale il Liverpool sta conducendo contro il Manchester City. Come riferito da Opta, i Citizens sono la seconda vittima preferita per l’attaccante, che dal suo arrivo in Inghilterra nel 2014 ha segnato più gol solo contro il Crystal Palace (14, mentre sono 9 quelli rifilati al City). Il senegalese è un vero e proprio incubo per la compagine allenata da Guardiola dato che, si legge, dal 2014/2015 nessun calciatore ha segnato più gol contro i Blue di Manchester.

Foto: Twitter Liverpool