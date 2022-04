Pasticcio di Steffen nel tentativo di costruire dal basso: Liverpool già avanti di due gol

Dopo meno di venti minuti, il Liverpool è già avanti di due gol contro il Manchester City. In rete l’oramai solito Konaté, con un altro imperioso stacco di testa, e Mané, che ha approfittato di una clamorosa incertezza del portiere Steffen che, nel tentativo di gestire il pallone praticamente a ridosso della linea della propria porta, ha tergiversato e permesso all’attaccante di intercettare il suo tentativo di passaggio e trovare al contempo il gol del momentaneo 0-2. Complici le solite discussioni in merito alla partecipazione dell’estremo difensore in fase di possesso, non mancheranno le discussioni.

Foto: mcfcwatch.com