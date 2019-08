In Spagna sicuri: Miranda dal Barça allo Schalke, domani le visite

Sarà in Germania, salvo clamorose sorprese, il futuro di Juan Miranda. Il talentuoso laterale mancino classe 2000 lascerà il Barcellona e si trasferirà allo Schalke 04 in prestito biennale. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, secondo quanto conferma il Mundo Deportivo, le parti avrebbero raggiunto in queste ore un accordo totale, al punto che domani lo stesso Miranda (che piaceva anche alla Juve) è atteso in Germania per visite mediche e firma sul contratto.

Foto: Mundo Deportivo