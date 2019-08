Mundo Deportivo: il Barcellona B non convoca Miranda, cessione vicina

Il Barcellona B giocherà alle 18:00 di questo pomeriggio contro il Badalona una gara valida per la prima giornata della Segunda Division B, il corrispettivo della nostra serie C. Nell’elenco dei convocati non sono stati inseriti però due nomi particolarmente importanti per la formazione blaugrana: quelli di Juan Miranda e Oriol Busquets. Per Mundo Deportivo, queste assenze vanno lette nell’ottica di una vicina cessione per entrambi. Miranda è un profilo che piace molto anche alla Juventus, ma per la testata spagnola è vicinissimo a passare allo Schalke. Il centrocampista omonimo di Sergio, stella della prima squadra catalana, avrebbe deciso invece di sposare la causa degli olandesi del Twente. Su Busquets, come riportato da Sport a inizio mese, c’era stato anche un interessamento del Sassuolo.

Foto: Mundo Deportivo