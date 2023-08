In arrivo Christensen, il gigante danese: ecco chi è il nuovo portiere della Fiorentina

La Fiorentina si prepara ad accogliere un nuovo portiere: come vi abbiamo raccontato, Oliver Christensen è infatti vicino al trasferimento alla corte di Vincenzo Italiano. Un’operazione, quella per il portiere dell’Hertha Berlino, da circa 6 milioni di euro.

Un nuovo acquisto dunque per Italiano, che si assicura un grande prospetto. Classe 1999, nato a Kerteminde, Christensen è cresciuto calcisticamente nell’Odense e proprio con la maglia del club biancazzurro ha iniziato a farsi notare, nonostante la sua giovane età. In tre stagioni con il club danese ha collezionato 55 presenze e tante buon prestazioni che hanno convinto l’Hertha Berlino, nel 2021, ha puntare su di lui, acquisendone il cartellino. Con la squadra tedesca, il portiere colleziona 34 presenze e colleziona 3 clean sheet, disputa una grande stagione. Si fa notare anche con la sua Danimarca, partecipando all’Europeo Under 21 nel 2021. Portiere abile, legge alla grande le situazioni da dietro, riuscendo a comandare il suo reparto arretrato in maniera ottimale. Molto reattivo, nonostante la sua notevole altezza (1,90 m), Christensen nel corso degli ultimi anni ha dimostrato di essere un estremo difensore dotato di assoluta affidabilità, tant’è che anche nel campionato tedesco si è ritagliato un ruolo principale. Nel corso degli ultimi mesi le sue prestazioni hanno attirato su di lui le attenzioni di diversi club importanti, anche dalla Premier League con il Brighton che aveva sondato il terreno per lui. Ora, per. con la retrocessione dell’Hertha nel campionato cadetto tedesco, la sua crescita continuerà altrove, perché sicuramente non è un portiere da seconda categoria. Italiano ha dimostrato di saperci fare con i giovani, ecco perché Firenze sarebbe un’ottima piazza per far sì che il portiere possa continuare il suo percorso di crescita.

Foto: Instagram Christensen