Esclusiva: portiere Fiorentina, in arrivo la svolta Christensen

Un portiere per la Fiorentina. E contatti ormai indirizzati per Oliver Christensen, danese di 24 anni, in uscita dall’Hertha Berlino. La Fiorentina ha lavorato sotto traccia quando stavano emergendo i nomi di altri profili (Grabara è stato seguito a lungo), quasi come se volesse andare in contropiede. E poco fa i contatti per Christensen hanno portato la trattativa in uno stato molto avanzato. La Fiorentina sta per ingaggiare un nuovo portiere. Operazione da circa 6 milioni di euro.

Foto: Instagram Christensen