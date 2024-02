Immobile: “Sempre stimolante affrontare avversari come Kane. Ho partecipato poche volte alla Champions, mi sarebbe piaciuto giocarla di più”

Anche Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa, dopo le dichiarazioni rilasciate da mister Maurizio Sarri, alla vigilia del match di Champions contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole:

Come sta il gruppo? Come si approccia a questa partita?

“Stiamo bene, abbiamo entusiasmo. Dobbiamo essere attenti a ogni minimo dettaglio per mettere in difficoltà loro. Sarà una partita dura per noi, ma non abbiamo ansia. La vittoria di Cagliari ha aiutato, abbiamo ripreso luce dopo brutti momenti.”

Domani sfidi Harry Kane.

“È sempre stato stimolante affrontare calciatori così. Potermi mettere a confronto con determinati nomi nel corso della mia carriera significa tanto per me. Capisco il livello che ho raggiunto e che alla fine le statistiche sono quelle che contato per un attaccante.”

Gli stimoli della Champions possono aiutare in futuro?

“Per un calciatore è fondamentale poter pensare sempre che in futuro puoi sempre migliorare. Purtroppo l’ho giocata poche volte la Champions, mi sarebbe piaciuto giocarla di più. Ma purtroppo ci sono pochi posti.”

Stai sentendo Spalletti? Pensi all’Europeo?

“Non lo sento dalla penultima convocazione. È un obiettivo, ma sto ragionando passo dopo passo. Mi piace fare le cose con serietà, fatte bene. Se fai un bel campionato, raggiungi la Champions. Se fai buone cose con il club, raggiungi la Nazionale.”

Foto: Twitter S.S. Lazio