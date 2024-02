Sarri: “Contro il Bayern serve una bella faccia tosta. Zaccagni out. Luis Alberto trequartista? No”

Maurizio Sarri ha presentato in conferenza stampa Lazio-Bayern, andata degli ottavi di Champions in programma domani.

“Per superare il Bayern dobbiamo pensare che non sia impossibile. Ci dobbiamo andare con entusiasmo e con la fiducia di provarci a tutti i costi, serve una bella faccia tosta, sulla carta sono favoriti vediamo il campo. Quando ci sarà da soffrire, dovremo farle da collettivo, ci saranno momenti di difficoltà da affrontare e da superare. Alla fine i momenti di pesantezza sono venuti fuori inevitabilmente, soprattutto quando lavori per tre o quattro anni con lo stesso allenatore. Non dobbiamo dimenticare che facciamo un gioco e lo facciamo per divertirci, senza essere superficiali. Bisogna tornare ad avere il senso del divertimento in campo, senza dimenticare che siamo dei privilegiati.

Quale Bayern mi aspetto? Mi aspetto un Bayern forte, sono squadre che possono sbagliare partite in campionato ma in Champions no. Oggi Vecino non stava particolarmente bene, non dovrebbe essere un problema enorme e decideremo.

Luis Alberto più vicino a Immobile? Luis Alberto è il nostro centrocampista più offensivo, io ho giocato tanto con il trequartista ma il trequartista che voglio io non lo può fare Luis. Lui ha avuto un percorso in cui ha imparato a essere un centrocampo. Ogni volta che perdiamo una partita di parla di un cambio modulo, scusatemi se lo dico ma mi sembra una cazzata. In difesa non cambiamo nulla, ho già detto che dobbiamo metterci entusiasmo, non posso aggiungere un difensore in più.

Il progetto Lazio? Al presidente ho detto ciò che penso, si parla tutti e si parla di possibili varianti, poi alla fine vincono sempre le squadre che hanno il maggior fatturato. Poi ci sono i casi straordinari che si ricordano per 20. Penso che si possa fare bene pur non essendo una delle maggiori potenze nazionali.

Patric stamani ha fatto allenamento con noi, ha qualche difficoltà nel proteggersi nello scontro fisico. Zaccagni è ancora fuori, con le scarpe con i tacchetti ha dolore nei cambi di direzione. Rovella ha un principio di pubalgia.”

Foto: Twitter Lazio