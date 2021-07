Immobile, la Spagna nel suo destino

Ciro Immobile troverà ancora una volta la Spagna nel suo cammino con la Nazionale italiana. Con gli iberici il suo debutto in azzurro, sotto la gestione Prandelli, nel lontano 2014. Questa sera una nuova opportunità nella semifinale degli Europei. Un cerchio che si chiude, speriamo positivamente. Adesso per la Scarpa d’Oro è arrivato il momento di scacciare via le critiche e rispondere sul campo. Mancini gli ha dato fiducia, per Immobile l’occasione di sfatare ogni tabù e trascinare l’Italia in finale.

FOTO: Twitter Vivo Azzurro