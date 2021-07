Mancini: “Immobile? Il più criticato spesso risolve le partita”

Domani l’Italia si giocherà la semifinale dell’Europeo contro la Spagna. Alla viglia di questa partita, in conferenza stampa, è intervenuto il ct Roberto Mancini. Ecco le sue dichiarazioni. “Sarà difficile, la Spagna è straordinaria da anni anche se adesso c’è stato un ricambio e son più giovani. Hanno un tecnico bravo e giocatori bravissimi. Tensione? Ce l’ho anche io quando si avvicina la partita, prima bisogna esser freddi per fare meno errori possibili. Poi è il bello di queste partite. Luis Enrique? E’ un tecnico bravissimo, ha vinto Coppe dei Campioni col Barcellona ma non solo. Anche a Roma ha fatto un bel gioco, se un tecnico riesce a far giocare le sue squadre bene, al netto della vittoria, è importante e dimostra le sue capacità”. Su Immobile “Immobile è la Scarpa d’Oro, è tra chi ha segnato di più negli ultimi anni. E in un Mondiale o in un Europeo il più criticato spesso risolve partita e torneo…”.

FOTO: Twitter Italia