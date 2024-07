Immobile e il Besiktas: l’attesa continua, ma con la Lazio il rapporto non c’è più

Ciro Immobile ha scelto il Besiktas e la ricca offerta che gli è stata recapitata. Da quando ne parliamo (due giorni fa) siamo in una fase di attesa. La Lazio era partita da una cifra alta, poi ha comunicato di poter accettare anche un indennizzo minimo di 5-6 milioni. Il Besiktas pensava di aver fatto tutto raggiungendo l’accordo con gli agenti dell’attaccante, probabilmente non conosce bene Lotito. Nulla possiamo escludere, ma sarebbe sorprendente se il presidente della Lazio cambiasse idea. Ora bisogna fare in fretta perché il rapporto tra l’attaccante (deludente nelle ultime stagioni) e il club non esiste più, malgrado le dichiarazioni di facciata. Non a caso le rassicurazioni di chi lo rappresenta (“Resterà alla Lazio, non vediamo per quale motivo Ciro debba andar via”) sono state spazzate dalla prima offerta più alto rispetto a quanto Immobile guadagnerebbe se restasse alla Lazio. Ci sarebbe una strada: il capitano potrebbe contribuire personalmente a una parte dell’indennizzo che chiede il suo attuale club, ma abbiamo qualche dubbio che accada.

Foto. Instagram Lazio