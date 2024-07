Immobile-Besiktas, una svolta scritta da lunedì. I dettagli

Ciro Immobile e il Besiktas: una svolta che vi abbiamo raccontato in anteprima da lunedì pomeriggio, aggiornando senza soluzione di continuità. Siamo in chiusura, soprattutto la volontà dell’attaccante ha fatto la differenza. Anche stamattina Immobile ha chiesto di essere ceduto, Lotito ha risposto di essere disposto ad accontentarlo, a patto che dalla Turchia fosse arrivato un minimo indennizzo. Lotito era partito da 15 milioni, era sceso a 10, poi ha abbassato ancora le sue richieste visto che sarebbe stato impossibile ottenere quella cifra per un attaccante non più giovanissimo. Ci risulta che Immobile, anche questo lo abbiamo già svelato, rinuncerà a qualche arretrato oppure a qualcosa rispetto all’ingaggio da circa 7 milioni a stagione. E questo permetterà di arrivare alla quadratura. La Lazio, anche questo lo abbiamo raccontato, aveva intenzione di risolvere prima della partenza per il ritiro previsto nelle prossime ore.

Foto: Twitter Lazio